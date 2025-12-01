В подмосковном Раменском из-за аварии отключили электричество

сегодня в 21:59

В Раменском Московской области произошел перебой в электроснабжении. Многие жители сообщают об отсутствии электричества в своих домах, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что населенный пункт погрузился в темноту. Жители сообщают, что испытывают трудности.

Представители ответственных служб заявили, что активно устраняют последствия аварии и планируют восстановить подачу электроэнергии в скором времени.

По данным Раменской ЕДС, по адресам: Раменский городской округ, деревня Дергаево, город Раменское, улицы Гурьева, Красноармейская и Дергаевская, в 43 многоквартирных домах на 23 социально значимых объектах (СЗО) произошло отключение электроснабжения в результате аварийной ситуации.

В частности, полностью прекращено электроснабжение на 2 котельных, 2 центральных тепловых пунктах (ЦТП), 2 канализационных насосных станциях (КНС) и 3 водонасосных станциях (ВНС). На еще 2 котельных, 6 ЦТП, 4 КНС и 2 ВНС электроснабжение осуществляется по одному вводу.

Возможно отключение горячего и холодного водоснабжения с 19:05 до 21:05 01.12.2025. Инцидент зарегистрирован под номером /incident_358596.

