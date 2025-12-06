В Госдуме назвали средний размер пенсии в РФ в 2026 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») заявил, что в РФ средний размер пенсии по старости в 2026 году составит 27 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

«Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тыс. рублей в месяц», — отметил он.

Правительством обещана индексация социальных выплат на 2026 год: для неработающих пенсионеров и для других категорий. Размер индексации составит 7,6%, что является стандартным средним показателем. Однако есть нюанс, о котором следует помнить, сообщила РИАМО председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что предложение установить минимальную пенсию в 50 тыс. рублей является популистским и не подкреплено расчетами.

