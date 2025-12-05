В Госдуме назвали популизмом предложение повысить минимальную пенсию

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что предложение установить минимальную пенсию в 50 тыс. рублей является популистским и не подкреплено расчетами, сообщает NEWS.ru .

Цунаева прокомментировала инициативу о повышении минимальной пенсии в РФ до 50 тыс. рублей. Она отметила, что подобные предложения часто появляются перед выборами и не имеют финансового обоснования.

«Когда появляются такие инициативы, как увеличить пенсии до 50 тыс. рублей, на мой взгляд, это просто популизм, объясняемый скорыми выборами. Очень многие законопроекты о повышении пенсий нарушают статью 83 Бюджетного кодекса, которая требует предоставить расчет и источник финансирования. Этого, как правило, нет», — пояснила Цунаева.

Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли предложение повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тыс. рублей. По словам автора инициативы Сергея Миронова, это позволит обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.