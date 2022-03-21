РИАМО - 21 мар. Россияне, заказывающие какие-либо платные услуги и рекламу в соцсети Instagram (запрещена на территории РФ), могут стать фигурантами уголовного дела о финансировании экстремистской организации, сообщает Газета.ru.

«Заказ платных услуг (включая размещение рекламы) и осуществление каких-либо платежей в пользу компании Meta (запрещена в РФ – ред.) может рассматриваться как финансирование экстремистской организации», — объяснили специалисты РАЭК.

Кроме того, уголовным преступлением в России может стать выполнение услуг и каких-либо работ в интересах компании Meta. Формально это будет расцениваться как участие в деятельности экстремистской организации.

Публичная демонстрация логотипа Meta может быть квалифицирована как административное правонарушение и облагаться штрафом. В будущем логотип могут внести в федеральный список экстремистских материалов.

Ранее Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta и признал ее экстремистской организацией. Соцсети Instagram и Facebook запрещены на территории России. При этом за использование аккаунтов в этих соцсетях ответственность не предусмотрена. Запрет Meta в РФ не коснется мессенджера WhatsApp.

Вопрос о признании Meta экстремистской организацией был поднят после того, как компания разрешила публиковать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении россиян.