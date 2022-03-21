РИАМО - 21 мар. Россияне, заказывающие какие-либо платные услуги и рекламу в соцсети Instagram (запрещена на территории РФ), могут стать фигурантами уголовного дела о финансировании экстремистской организации, сообщает Газета.ru.
Кроме того, уголовным преступлением в России может стать выполнение услуг и каких-либо работ в интересах компании Meta. Формально это будет расцениваться как участие в деятельности экстремистской организации.
Публичная демонстрация логотипа Meta может быть квалифицирована как административное правонарушение и облагаться штрафом. В будущем логотип могут внести в федеральный список экстремистских материалов.
Ранее Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta и признал ее экстремистской организацией. Соцсети Instagram и Facebook запрещены на территории России. При этом за использование аккаунтов в этих соцсетях ответственность не предусмотрена. Запрет Meta в РФ не коснется мессенджера WhatsApp.
Вопрос о признании Meta экстремистской организацией был поднят после того, как компания разрешила публиковать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении россиян.
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