РИАМО - 21 мар. Российский суд запретил в России деятельность компании Meta и признал ее экстремистской организацией. Запрет затронет работу Instagram и Facebook, сообщает ТАСС.

Решение о запрете деятельности компании вступает в силу немедленно.

Ранее представитель Генпрокуратуры России отметил, что пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за использование своих аккаунтов в этих соцсетях.

Вопрос о признании Meta экстремистской организацией был поднят после того, как компания разрешила публиковать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении россиян.