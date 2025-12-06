Axios: США верят в компромисс по территориям для урегулирования на Украине

Власти США сохраняют веру в возможность компромисса по вопросу территорий для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Axios.

«Официальные лица США продолжают верить, что компромисс может быть достижим даже по вопросу территорий, который является самым деликатным», — сообщается в статье.

Кроме того, отмечается, что США и Украина после встречи в Майами продолжат переговоры в субботу.

Ранее переговоры Киева и Вашингтона завершились во Флориде. Об этом стало известно утром 5 декабря. Штаты на встрече представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, Украину — Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.