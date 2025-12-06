Госдеп анонсировал продолжение переговоров с Украиной в субботу

«Стороны вновь встретятся завтра, чтобы продолжить обсуждение», — говорится в сообщении.

Москва рассчитывает на то, что Вашингтон сообщит ей об итогах своих переговоров с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым.

До этого Уиткофф и Кушнер встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсуждали мирный план США по урегулированию украинского конфликта. Российский лидер после переговоров отметил, что Москва согласна не со всеми пунктами плана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.