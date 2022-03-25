РИАМО - 25 мар. В столице продолжается возведение скоропомощных комплексов при 5 крупнейших многопрофильных стационарах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы не останавливаем строительство ключевых объектов для лечения москвичей. Уже наполовину завершено строительство 5 новых скоропомощных комплексов. В этом году мы сдадим такой комплекс в больнице имени В. Вересаева», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новые медицинские учреждения позволят заметно повысить качество и скорость оказания экстренной помощи.

«Все 5 больниц, где сегодня возводятся такие корпуса, — это крупнейшие стационары города с удобной территориальной доступностью для быстрой транспортировки пациентов из любого района столицы», — добавила заммэра.

Она отметила, что комплекс при больнице имени Боткина готов на 53%, больнице имени В. Вересаева - на 62%, городской клинической больнице №15 имени О. Филатова - на 45%, городской клинической больнице имени В.М. Буянова - на 37%, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. Склифосовского - на 60%.

Новые здания возводят по индивидуальным проектам. При строительстве учитывается архитектурный облик стационаров.

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