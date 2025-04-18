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Коммунальщики Подмосковья заменили более 30 м водовода в Новоазовском округе ДНР

На минувшей неделе специалисты ГУП МО «Коммунальные системы Московской области», подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, оперативно устранили 12 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бригады подмосковных специалистов провели ряд работ:

установили 8 соединительных муфт и заменили участок водовода общей протяженностью 31 метр. Из них 25 метров были проложены через дорогу;

восстановили проходимость 5 участков самотечных канализационных систем;

произвели ревизию обратного клапана на КНС 1 г. Новоазовск.

Сотрудники ГУП МО «КС МО» продолжают капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Новоазовского муниципального округа в рамках мероприятий по оказанию помощи и поддержке региону, оказывая важный вклад в восстановлении и развитии коммунального хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.