Подмосковный Дмитров отметит 871-летие

Дмитров моложе Москвы всего на несколько лет. Он был основан в 1 154 году князем Юрием Долгоруким в заболоченной долине реки Яхрома на месте ранее существовавших славянских поселений. Город получил свое название в честь сына князя, Всеволода Большое Гнездо, который родился в тот год и при крещении получил имя Дмитрий. О том, как преображается округ, рассказали в пресс-службе министерства благоустройства, культуры и туризма, физической культуры и спорта региона.

«С 2018 года мы ведем работы в Дмитрове. В прошлом году мы завершили благоустройство Советской площади, которая является сердцем города и важным общественным пространством. Дмитров также прив лекает любителей активного отдыха, особенно велотуристов, которые це нят его живописные ландшафты и исторические достопримечательности. Дмитров — один из самых древних городов Подмосковья, и в этом году ему исполняется 871 год. Такие города с богатой историей и традициями очень важны. Сюда приезжают, чтобы, например, увидеть кольцевой земляной вал кремля или посетить Борисоглебский монастырь» — сказал зампред правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Дмитровский кремль — это частично сохранившаяся древнерусская крепость XII века, которая ранее служила резиденцией удельных князей Дмитрова. В настоящее время кремлевские строения признаны объектом культурного наследия России. На территории кремля расположен музей-заповедник «Дмитровский кремль», обладающий богатой коллекцией предметов, формировавшейся на протяжении более 100 лет.

Ансамбль кремля включает в себя остатки крепостного вала и рва, Успенский собор начала XVI века, Елизаветинскую церковь, восстановленные Никольские ворота и несколько зданий XIX–XX веков. Протяженность земляного вала составляет 980 метров и является важным свидетельством средневековой истории Дмитрова.

Кремль был основан в 1154 году и в те времена представлял собой хорошо укрепленную крепость с высокими стенами, башнями и глубоким рвом, защищавшую Ростово-Суздальские земли на северо-западных рубежах. С 1212 года Дмитров стал частью Переяславского княжества, а затем — Московской Руси.

На протяжении своей истории средневековая крепость подвергалась нападениям множество раз, семь раз она была сожжена и разрушена. Деревянная крепость существовала до 1610 года, когда была уничтожена в результате польско-литовской интервенции.

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» был основан в осенью 1918 года, хотя подготовительные работы начались раньше. В настоящее время его коллекция насчитывает 26 коллекций и более 32 тыс. предметов основного фонда, а также более 10 тыс. научно-вспомогательных фондов. Среди коллекций выделяются нумизматика, книги, фарфор, фаянс, фалеристика, графика, археология и документы. В музее представлены пять экспозиций, расположенных в различных зданиях на территории кремля.

Ферма «Российские альпаки» — это место, где можно увидеть этих животных вживую. Родина альпак — Южная Америка, где индейцы одомашнили альпак более 6000 лет назад. Эти животные разводятся ради шерсти, из которой изготавливают теплые одеяла, пледы и одежду. Альпаки очень любопытны и дружелюбны, быстро привыкают к людям и охотно общаются с ними.

Чтобы познакомиться с альпаками, не обязательно ехать в Южную Америку — достаточно посетить Дмитровский городской округ, где находится ферма. История «Российских альпак» началась с семьи, которая полюбила этих животных во время путешествия и решила привезти их в Россию, так как климат подходит для их содержания. Ферма открылась в 2012 году с первыми пятью альпаками и изначально находилась в Москве, но в 2017 году переехала в Дмитровский городской округ Подмосковья.

На ферме сейчас проживает более 20 альпак, некоторые из которых родились здесь. Каждое животное имеет свое имя, историю и характер. Кроме альпак, на ферме живут четыре ламы, верблюды, козы, кролики и другие животные.

Экскурсии на ферму проводятся в группах. Сначала гости знакомятся с животными, им рассказывают об уходе за альпаками, их характере и образе жизни. Посетители могут покормить животных и сделать с ними фотографии. Затем экскурсия продолжается в мастерской, где рассказывают о том, как обрабатывается шерсть альпак и что из нее изготавливают. После этого у гостей будет свободное время для прогулок по территории, пикника или игры в бадминтон.

В последние годы в округе реализуется ряд проектов, направленных на создание комфортной городской среды. Одним из ключевых объектов стало благоустройство площадки и установка уникальных качелей в парке «Березовая роща».

В 2018 году была создана площадка площадью 750 квадратных метров, на которой установлена конструкция в виде «Круга», являющаяся единственной в своем роде в Подмосковье. В том же году в рамках подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу была введена в эксплуатацию тренировочная площадка на стадионе «Яхрома».

В 2020 году был завершен капитальный ремонт ФОКа «Большерогачевское».

В мкр-не Внуковский в 2021 году установлена площадка ГТО. В том же году в округе создали пилотный участок веломаршрута из Москвы в Санкт-Петербург, а в 2022 — на скейт-площадке в парке имени Лямина установили бетонный скейт-парк и асфальтированный памп-трек. Новую площадку оборудовали различными элементами для трюков. Юные спортсмены сразу по достоинству оценили новое место для занятий экстремальными видами спорта. На площади около 1000 квадратных метров разместился не только бетонный скейт-парк, но и асфальтированный памп-трек — специальной велосипедной трассы, представляющей собой чередование ям, кочек и контруклонов. Новая площадка была также оборудована элементами для трюков: перилами и отбортовками. А для удобства посетителей здесь обустроили парковку для велосипедов. Также в 2022 году в микрорайоне ДЗФС на стадионе «Торпедо» была установлена площадка для силовой гимнастики.

В 2023 году в Дмитрове провели благоустройство в парке «Березовая роща». Там появились скейт-площадка, воркаут-зона, а также качели и резиновое покрытие.

В следующем, 2026 году, там планируют создать фонтанный комплекс — самый протяженный в округе, смотровую площадку и сделать пешеходные дорожки. В центре парка вновь появится памятник дмитровчанам — участникам Великой Отечественной войны, об этом просили местные активисты.

В прошлом году был обновлен стадион «Торпедо» на улице Профессиональной, а также установлена универсальная спортивная площадка в микрорайоне Левобережье города Яхрома. В том же году были завершены основные работы по капитальному ремонту бассейна «Бриз» на улице Школьной.

В 2024 году в деревне Курово инвестором построен гольф-клуб. Он включает 9-луночное поле для гольфа площадью 20 гектаров и общей протяженностью 3,5 километра, а также драйвинг-рейндж площадью 2,5 гектара. Драйвинг-рейндж оборудован 20 освещенными помостами, академической зоной, бункерами для отработки короткой игры и ударов из песка, а также паттинг грином и чиппинг зоной. На территории гольф-клуба также работает Детская Академия Гольфа с опытными преподавателями.

Кроме того, в День Победы в Дмитрове состоялось открытие Советской площади «Центр городской жизни» после завершения первого этапа работ по благоустройству. Там установили сухой фонтан, прогулочные и беговые дорожки, а также памятник Юрию Долгорукому.

В рамках благоустройства была проложена сеть пешеходных дорожек и велодорожка. Обустроены зоны отдыха и места под торговые павильоны. На территории сквера установили скамейки в виде подпорных стен и урны. Провели дополнительные работы по озеленению и завершили работы по реконструкции фонтана. Обновили систему освещения и видеонаблюдение. Недалеко от территории разместили парковку.

Во время второго этапа, который запланирован на 2025–2026 гг., благоустроят центральной площадь со стороны ул. Кропоткина и ул. Загорская.

В этом году в Дмитрове пройдет благоустройство пешеходной зоны в р. п. Некрасовский. Для более интересного досуга для жителей, зону наполнят различными архитектурными формами. В сквере благоустроят велосипедную дорожку. Здесь появятся беседки, качели, скамейки, детские игровые и спортивные площадки. Также в планах обустроить местный пруд, сделать освещение и видеонаблюдение.

На 2025–2027 годы в государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом. Он будет располагаться в городе Дмитров, на улице Подъячева. В настоящее время идет проектирование этого объекта. ФОК с залом будет использоваться для учебно-тренировочного процесса спортсменов МУ СШОР «Динамо-Дмитров».

В следующем году запланировано преображение парка в микрорайоне Космонавтов. В планах построить новую спортивную площадку, площадку для выгула собак, круговую дорожку для бега, а зимой для лыж. Концепция благоустройства будет такой, что в любое время года посетители разных возрастных групп смогут интересно отдохнуть и заняться спортом.

В 2026–2027 годах запланирован капитальный ремонт стадиона «Локомотив» на улице Комсомольской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.