РИАМО - 24 мар. В Видном планируется построить блок отделения профилактики «Здоровье Подмосковью». Его проектировщиком и строителем выступит концерн «Крост», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы будут выполнены в рамках региональной программы модернизации первичного звена и нацпроекта «Здравоохранение».

По техническому заданию в модульном блоке будут расположены кабинеты для прохождения первого этапа диспансеризации у терапевта и углубленного обследования специалистами узкого профиля. В смену центр сможет принимать до 60 пациентов.

Отделение будет расположено рядом с поликлиникой на улице Заводской. Так удастся разделить потоки заболевших пациентов и тех, кому требуется пройти диспансеризацию.

Завершить строительство планируется в 2022 году.

Два таких же отделения будут построены в текущем году в Домодедове и Одинцовском округе. Технологические решения «Кроста» позволят обеспечить высокое качество и скорость возведения объектов.