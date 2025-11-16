сегодня в 03:41

Экономист: депозиты в 2026 году будут ключевым инструментом вложений

Экономист Михаил Задорнов заявил, что депозиты в 2026 году останутся ключевым инструментом вложений, сообщает РБК .

Он отметил, что фондовый рынок при ключевой ставке даже на уровне 15% не интересен розничным и нституциональным инвесторам.

«Для обычного человека депозит остается на следующий год устойчивой основой инвестиционного портфеля», — подчеркнул Задорнов.

По итогам III декады октября текущего года, максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 российских банках снизилась до 15,37%, сообщается на сайте Центробанка РФ.

При этом в I декаде октября показатель составлял 15,46%, а во II декаде — 15,45%.

