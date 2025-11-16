У берегов Камчатки за сутки зафиксировали восемь афтершоков

У берегов Камчатки за прошедшие сутки зафиксировали 8 афтершоков магнитудой до 5,0, в том числе один ощущаемый, сообщили в ГУ МЧС по региону в Telegram-канале .

«За сутки зарегистрировано 8 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков — от 3,8 до 5,0», — говорится в сообщении.

Из вулкана Крашенинникова произошел пепловый выброс. В населенных пунктах пеплопадов не зарегистрировано.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

