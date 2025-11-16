Саперы готовятся к разминированию в Волгограде после атаки беспилотников

Саперы готовятся к разминированию в Волгограде после атаки беспилотников на жилые дома, сообщает РИА Новости .

«Саперы готовятся к разминированию, к работе еще не приступили», — сообщили в администрации Волгоградской области.

Жилые дома в двух районах Волгограда подверглись атаке БПЛА. В результате атаки пострадали три человека, сообщил ранее губернатор региона Андрей Бочаров.

Отмечается, угрозы жизни пострадавших нет.

