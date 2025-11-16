В Австралии автомобиль врезался в толпу, девять человек пострадали

Участвовавший в соревновании гоночный автомобиль врезался в толпу на востоке Австралии. В результате происшествия пострадали 9 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 7News.

Инцидент произошел в регионе Новый Южный Уэльс.

Среди пострадавших 7 мужчин и две женщины. Их госпитализированы, один мужчина получил критические травмы позвоночника и бедра.

По данным полиции, участвовавший в гонке водитель врезался в авто другого спортсмена, после чего потерял управление и пробил боковое заграждение трассы, за которым находились люди.

