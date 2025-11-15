12 человек получили травмы во врезавшемся в опору моста автобусе в Челябинске Происшествия сегодня в 18:31 Фото - © Челябинский Следком

Автобус с пассажирами въехал в опору моста в Челябинске. В больницу увезли 12 человек, среди них есть один ребенок, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный Минздрав.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На месте ДТП находились восемь бригад скорой помощи. Передняя и боковая часть автобуса получили сильные повреждения. У транспортного средства разбито лобовое стекло. Также на месте находились сотрудники ГАИ. Обстоятельства столкновения выясняют. Подписывайтесь на РИАМО в MAX.