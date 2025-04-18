В Подмосковье стартовало обучение проекта «Капитаны образования: кадровый резерв»

17 апреля на базе корпоративного университета развития образования (КУРО) прошел первый модуль программы повышения квалификации на тему: «Государственная политика в системе образования: региональный аспект». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С приветственным словом к собравшимся обратились проректор КУРО Илья Цветков, заведующий кафедрой управления КУРО Алексей Гайдаенко и начальник центра развития карьеры ИРО КУРО Елена Добужская. Участникам рассказали о целях проекта, ключевых этапах обучения и важности активной вовлеченности. Особый акцент был сделан на формирование лидерского потенциала и роли управленцев в реализации государственной политики в образовании на региональном уровне.

После прохождения входного тестирования участники разделились на группы для работы над практическими кейсами, где смогли продемонстрировать свои управленческие и коммуникативные навыки.

В рамках программы были организованы тематические лекции с участием приглашенных спикеров. Татьяна Симакова, профессор кафедры управления КУРО, провела практико-ориентированный семинар, на котором рассказала о принципах построения и реализации государственных программ и национальных проектов. Лекция вызвала живой интерес у слушателей, которые активно обсуждали возможности применения данных принципов в своей профессиональной деятельности.

Иван Лобанов, начальник центра социально-гуманитарного общего образования им. Л. Н. Боголюбова Института содержания и методов обучения, провел лекцию-дискуссию на тему: «Государственная и региональная политика в сфере содержания образования». Он рассказал о факторах, влияющих на формирование содержания образования, и о вызовах, с которыми сталкиваются руководители образовательных учреждений. Участники активно обсуждали, как современный руководитель может повысить образовательные результаты учеников.

В ведомстве добавили, что в рамках первого дня программы участники не только получили новые знания и продемонстрировали свои сильные стороны, но и наметили направления для дальнейшего профессионального роста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.