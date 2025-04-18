Многодетная мама из подмосковного Наро-Фоминска удостоена звания «Мать-героиня»

«В нашем регионе более 115 тысяч многодетных семей и ежегодно эта цифра увеличивается. Многие из этих семей — гордость Подмосковья, и их заслуги отмечены не только региональными наградами, но и федеральными. В нашем регионе теперь 3 семьи удостоены высшей награды «Мать-героиня», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Семья Шведовых воспитывает 14 детей, которые являются участниками творческих музыкальных коллективов района и призерами олимпиад. Ольга Николаевна — логопед в общеобразовательной школе, а ее супруг Александр Анатольевич — электромонтер. В 2011 году Ольга Николаевна награждена знаком отличия «Материнская слава», а в 2018 супруги награждены орденом «Родительская слава».

Традиционно награждение происходит в торжественной обстановке. При присвоении звания «Мать-героиня» женщине вручают золотой орден, грамоту и единовременную выплату — 1 миллион рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.