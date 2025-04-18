Намылили голову и потерли спинку: памятник Ленину отмыли в Екатеринбурге

Памятник Владимиру Ленину отмыли на площади 1905 года в Екатеринбурге. Монумент очистили с помощью моющего средства и специального аппарата высокого давления, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Во время работ сотрудники клининговый службы воспользовались подъемным механизмом, чтобы подняться на шестиметровую высоту. Оттуда они обливали фигуру Ленина водой, после чего обработали моющим средством и начали чистить щеткой. Такая чистка обычно занимает около 2 часов.

«Вождю революции намылили голову, почистили фрак и даже не забыли потереть спинку. Все как полагается, от грязи и пыли не осталось и следа», — рассказали в телеэфире.

Екатеринбургский памятник Владимиру Ленину чистят ежегодно в рамках «Месячника чистоты». Специалисты говорят, что главное при чистке такого объекта — обилие воды и качественное моющее средство.

К началу мая власти планируют очистить и другие ключевые монументы уральской столицы — стелу «Екатеринбург», бюст Бахчиванджи, памятник Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.