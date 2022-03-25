РИАМО - 25 мар. Арендаторам земельных участков в столице могут снизить плату за 2023 год, для этого им нужно обратиться в департамент городского имущества, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Решение о введении новой меры поддержки было принято столичным градоначальником Сергеем Собяниным. Мерой смогут воспользоваться инвесторы, которые получили землю для строительства без торгов.

«Правительством Москвы совместно с представителями бизнеса проработан пакет мер поддержки застройщиков в новых экономических условиях. Теперь девелоперы смогут сэкономить на аренде земельных участков, выделенных для строительства без торгов», — сказал Ефимов.

Он добавил, что ставка арендной платы, которая была установлена в рамках прогрессирующей шкалы на 2022 год, сохранится в следующем году.

Прогрессирующая шкала арендной платы устанавливается для всех земельных участков, которые были предоставлены без торгов для возведения разных объектов. Это означает, что с каждым последующим годом плата за аренду будет расти. Так, при изменении цели предоставления земельного участка ставка со второго года составляет 1,5% кадастровой стоимости, за третий год – 3%, за четвертый – 5%, за пятый – 7%, за шестой – 8%. Девелоперы смогут сэкономить на аренде в 2023 году, это должно уменьшить себестоимость реализуемых проектов.

Чтобы уменьшить плату за следующий год, арендаторам городских земельных участков, которые были получены без торгов, нужно обратиться в департамент городского имущества.

Глава департамента Максим Гаман отметил, что для этого инвесторы могут направить обращение в свободной форме с указанием реквизитов договора аренды земельного участка, его адресного ориентира и кадастрового номера. Это можно сделать с помощью онлайн-сервиса «Электронная приемная» на сайте mos.ru или по почте. Адрес департамента: город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, стр. 1.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.