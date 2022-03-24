РИАМО - 24 мар. В Дмитрове и Коломне 26 марта стартует проект гастрольного тура любительских коллективов муниципальных образований региона «Подмосковный АРТ-Визит». Гастроли пройдут с марта по декабрь, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

«В масштабном проекте, который будет реализован с марта по декабрь 2022 года, объявленного Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, участвуют 10 городов региона – Балашиха, Дмитров, Истра, Королев, Коломна, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Подольск, Солнечногорск», – сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова

Она пояснила, что в рамках проекта планируется провести творческие встречи, мастер-классы, концерты и другие мероприятия – всего более 40. Их участниками станут свыше 2 тыс. человек. В том числе Московский государственный ансамбль танца «Русские сезоны» под руководством заслуженного деятеля искусств России Николая Андросова.

Проект 26 марта откроют выступлением народного коллектива ансамбля песни и пляски «Истра» им. В. А. Ширшова в Дмитрове и детского хора из Красногорска «Алые паруса» в Коломне.