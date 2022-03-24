РИАМО - 24 мар. Специалисты завершили монтаж двух лифтов и лифтового оборудования в новом пешеходном мосту, расположенном между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы в составе ТПУ «Электрозаводская». Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, после того как монтаж закончился, начались пусконаладочные работы. Также сейчас специалисты занимаются монтированием внутренних инженерных систем и оборудования. Речь идет об электроснабжении, освещении, диспетчеризации и видеонаблюдении. Эти работы выполнены на 2/3.

Также Кравцов подчеркнул, что общая готовность моста составляет 90%, а отделочные работы выполнены на 80%.

«Завершается шпатлевка и покраска стен первой и четвертой опор моста, а также отделка технических помещений, более чем на три четверти выполнена установка стеклянных ламелей», – отметил гендиректор АО «Мосинжпроект».

По словам гендиректора «МИП-Строй 1» Константина Маслакова, сейчас завершается восстановление Рубцовской и Семеновской набережных. Ранее были частично демонтированы конструкции старых набережных с фундаментом на деревянных сваях. В рамках проекта планируют устройство буронабивных свай глубиной 20 м из высокопрочного бетона с повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

«На месте разобранных участков Рубцовской и Семеновской набережных проведены работы по их реконструкции», – подчеркнул Маслаков.

По его словам, завершают благоустройство рабочие на территориях указанных набережной. В порядок приведут около 420 кв. м.

«Полностью выполнено гранитное мощение вокруг башен-опор моста, восстановлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и пешеходных тротуаров, высаживаются деревья», – сказал Маслаков.

ТПУ «Электрозаводская» объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро, а также платформу Электрозаводская Московской железной дороги (МЖД). В рамках проекта также реконструируют близлежащие улицы. А еще создадут подземную пересадку между двумя действующими станциями метро.