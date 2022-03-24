РИАМО - 24 мар. Специалисты завершили монтаж двух лифтов и лифтового оборудования в новом пешеходном мосту, расположенном между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы в составе ТПУ «Электрозаводская». Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Как рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, после того как монтаж закончился, начались пусконаладочные работы. Также сейчас специалисты занимаются монтированием внутренних инженерных систем и оборудования. Речь идет об электроснабжении, освещении, диспетчеризации и видеонаблюдении. Эти работы выполнены на 2/3.
Также Кравцов подчеркнул, что общая готовность моста составляет 90%, а отделочные работы выполнены на 80%.
По словам гендиректора «МИП-Строй 1» Константина Маслакова, сейчас завершается восстановление Рубцовской и Семеновской набережных. Ранее были частично демонтированы конструкции старых набережных с фундаментом на деревянных сваях. В рамках проекта планируют устройство буронабивных свай глубиной 20 м из высокопрочного бетона с повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.
«На месте разобранных участков Рубцовской и Семеновской набережных проведены работы по их реконструкции», – подчеркнул Маслаков.
По его словам, завершают благоустройство рабочие на территориях указанных набережной. В порядок приведут около 420 кв. м.
ТПУ «Электрозаводская» объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро, а также платформу Электрозаводская Московской железной дороги (МЖД). В рамках проекта также реконструируют близлежащие улицы. А еще создадут подземную пересадку между двумя действующими станциями метро.
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