РИАМО – 24 мар. До 31 мая 2022 года клиенты банка «Открытие» могут оформить интернет-бухгалтерию «Мое дело» и получить 12 месяцев бесплатного обслуживания. А клиенты, оплатившие этот сервис бизнес-картой Mastercard банка «Открытие», получат возможность не платить за обслуживание интернет-бухгалтерии 24 месяца, сообщает пресс-служба банка.

Акция действует для всех тарифов интернет-бухгалтерии «Мое дело». Для участия необходимо быть новым или действующим клиентом банка по расчетно-кассовому обслуживанию.

Первые 200 клиентов, которые оплатили онлайн-бухгалтерию «Мое дело» и совершили операции безналичной оплаты на сумму не менее 60 000 рублей в период действия акции, получают кешбэк в виде подарочной карты Ozon номиналом 10 000 рублей. Эта сумма полностью покрывает стоимость онлайн-бухгалтерии «Мое дело» на тарифе «Эконом». Кешбэк выплачивается в следующем месяце после окончания акции. На момент его получения у клиента должны быть открыты в банке счет и бизнес-карта Mastercard.

Акция особенно актуальна сейчас, во время сезона сдачи отчетности в налоговую для клиентов на УСН.

Интернет-бухгалтерия «Мое дело» – автоматизированный сервис, позволяющий даже новичкам в бизнесе вести бухгалтерский учет и экономить деньги. Сервис предназначен для индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, патенте, а также для компаний микро- и малого бизнеса. Компания «Мое дело» – один из лидеров российского рынка бухгалтерского учета. Специализируется на бухгалтерском, налоговом, кадровом, товарном и управленческом учете для индивидуальных предпринимателей и компаний.