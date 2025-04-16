Мать заперла трехлетнюю дочь в квартире без еды и воды и ушла

В Воронеже задержали 20-летнюю девушку. Ее обвиняют в попытке убить собственную дочь. Мать заперла трехлетнего ребенка дома без еды и воды, а затем отправилась веселиться, сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

Семья жила на первом этаже дома на улице Героев Стратосферы. Мать безразлично относилась к воспитанию ребенка и его жизни. 11 апреля она закрыла девочку в квартире и никому не сказала о ее местонахождении.

Сама девушка отправилась употреблять алкоголь и наркотики. При этом у дочери не было ни еды, ни воды. 14 апреля изможденная малышка смогла залезть на подоконник, открыла окно и позвала на помощь. Прохожие вызвали полицию, ребенка доставили в больницу.

Подозреваемую задержали и допросили. Следователи ходатайствуют об избрании в отношении матери меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).