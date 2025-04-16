В Москве школьница на уроке выпала из окна, решив проверить одноклассников

В одной из столичных школ 12-летняя девочка в ходе урока выпала из окна второго этажа. В результате падения она получила перелом обеих ног и была госпитализирована, сообщает Baza .

Инцидент произошел накануне в школе № 1391. На уроке истории Марина (имя изменено) неожиданно встала из-за парты, подошла к окну, села на подоконник и выпала из окна второго этажа. Девочка действовала так быстро, что преподаватель и одноклассники даже не успели среагировать.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую. В настоящее время школьница с переломами обеих ног находится в больнице.

По словам Марины, своими действиями она лишь хотела проверить реакцию одноклассников, которые должны были ее остановить. У подростка хорошая успеваемость и отсутствуют проблемы в школе.

В столичном департаменте образования РИАМО заявили, что девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Школа проводит внутреннее расследование и установит все обстоятельства произошедшего. В течение ближайших дней детям, которые присутствовали при инциденте, будет оказана квалифицированная психологическая поддержка кризисной командой Городского психолого-педагогического центра.