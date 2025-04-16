Пассажиры ЦППК с начала года забыли в поездах тубус, туристическую палатку и кукол

Всего с января по март пассажиры оставили в поездах 141 предмет, более 40% из них — в феврале. Как правило, в вагонах забывают различные сумки, рюкзаки, пакеты. Но встречались и необычные находки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В поезде на Казанском направлении была обнаружена бесхозная туристическая палатка, на станции Одинцово — две куклы. На станции Щербинка оставили коробку с детской игрушкой, на Белорусском направлении — две радиостанции, а в поезде, следовавшем до Усово — тубус.

В первом квартале 2025 года больше всего предметов было найдено в поездах Курского и Казанского направлений — по 37. На втором месте Белорусское направление — 18. Третье место занимает Рижское направление, здесь пассажиры оставили 12 личных вещей. Как правило, их забывают под сиденьями, на багажных полках и крючках.

Отыскать ручную кладь, оставленную в поезде МЦД, может помочь контакт-центр «Московский транспорт» — номер 3210 (с мобильного). Забытые вещи поступают на склады на станциях метро «Черкизовская» «Деловой центр», а также «Котельники» и хранятся до 6 месяцев.

Чтобы найти предметы, забытые в других пригородных поездах, следует обратиться в полицию на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной точке маршрута.

ЦППК просит быть внимательнее и не забывать личные вещи, выходя из поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.