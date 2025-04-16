Китайские журналисты поделились мнением о том, что США пожалеет о решении своего президента Дональда Трампа нанести неожиданный удар по России, сообщает АБН24 со ссылкой на NetEase.

Авторы заявили о том, что Трамп подписал указ о продлении санкций против России еще на год. Эксперты уверены, что мировая общественность уже поверила в то, что новый президент станет другом для России и начнет снимать ограничения, а нынешнее решение стало огромной неожиданностью для общества. Авторы отметили, что Трамп на публике показывает хорошее отношение, а на деле его он никак не подтвердил.

«Попытка быстро победить провалилась. Соединенные Штаты возмущены поведением России и продлевают санкции против нее <…> Действия США направлены на то, чтобы оказать давление на Россию и заставить ее принять требования, выдвигаемые Западом на переговорах», — заявили китайские журналисты.

Также в КНР предложили, что Трамп недоволен реакцией Путина, так как он не впечатлился угрозами США и не заявил, что благодарен за возобновление дипломатических переговоров и примет все требования страны. Отмечается, что Кремль мог не только не согласиться с условиями Белого Дома, но и потребовать взамен свои.