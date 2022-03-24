РИАМО - 24 мар. С 30 марта будут сняты ограничения на пересечение российской границы с Монголией и Казахстаном. Такое решение принял оперативный штаб РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ограничения касались пересечения сухопутных границ государств.

После снятия ограничений россияне смогут свободно посещать соседние государства, а их жители – въезжать в Россию.

Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется. За прошедшие сутки в стране выявили 25 387 новых случаев заражения Covid-19. Госпитализация потребовалась 4 540 пациентам. Врачам удалось вылечить еще 66 476 пациентов.

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