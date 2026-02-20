сегодня в 23:05

Сотовые операторы будут обязаны отключать связь по требованию ФСБ

Соответствующий документ разместили в пятницу, 20 февраля, на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, операторы связи не будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи при таком отключении.

Закон предусматривает обязанность операторов временно останавливать оказание услуг связи при поступлении требований от Федеральной службы безопасности России.

Случаи, при которых возможны отключения, установлены нормативными правовыми актами президента РФ Владимира Путина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.