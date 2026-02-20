Трамп намерен все равно ввести дополнительный сбор на всю ввозимую продукцию

Американский президент Дональд Трамп объявил о планах все равно установить дополнительный 10-типроцентный сбор на все товары, поступающие в Соединенные Штаты, несмотря на решение Верховного суда США, пишет ТАСС .

Глава Белого дома выступил с заявлением в президентской резиденции после того, как высшая судебная инстанция страны вынесла решение относительно его полномочий по введению таможенных ограничений.

Трамп пояснил, что подпишет распоряжение о введении глобального 10-процентного тарифа, который будет действовать помимо уже существующих стандартных таможенных платежей. При этом Трамп подчеркнул, что тарифные меры, связанные с защитой интересов безопасности государства, продолжат действовать в полном объеме.

«Следовательно, начиная с этого момента все пошлины, касающиеся национальной безопасности, <…> остаются в силе, полностью в силе <…>. Сегодня я (также — ред.) подпишу указ, устанавливающий глобальную пошлину в размере 10% <…> в дополнение к уже применяемым нормальным пошлинам», — сказал Трамп.

Ранее 20 февраля американский Верховный суд постановил отменить тарифные меры, инициированные президентом США Дональдом Трампом, которые основаны на федеральном законодательстве о действиях в общенациональных чрезвычайных ситуациях.

