РИАМО - 24 мар. Участок трассы М-12 Москва – Казань от ЦКАД до дороги А-108 в Подмосковье планируют сдать досрочно – уже в 2022 году. При этом всю трассу планируют запустить также досрочно – в 2023 году, заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ на первом пусковом комплексе нулевого этапа трассы М-12 в Подмосковье.

«Мы сейчас находимся на нулевом участке на территории Подмосковья. По Московской области проходят 74 километра, нулевой этап – 63 километра. Мы планировали сдать участок в 2023-м. <...> Но мы сдадим участок от ЦКАД до дороги А-108 в этом году», – сказал Петушенко.

Он отметил, что это стало возможно благодаря тому, что работы начали раньше, а федеральное правительство выделило дополнительные средства. При этом важно, что правительство Московской области способствует в решении возникающих вопросов.

«В 2022 году на полтора года раньше мы планируем сдать участок южного обхода Владимира. В этом году из 823 километров трассы Москва – Нижний Новогород – Казань 46 километров мы сдадим», – подчеркнул Петушенко.

По его словам, на сегодняшний день работа идет на каждом километре. К середине апреля число работающих строителей достигнет 30 тыс. в одну смену.

«Это дает уверенность, что в 2023 году мы по трассе от Казани до Москвы доедем. <...> Сегодняшняя ситуация заставляет нас работать наиболее активно», – заключил глава госкомпании «Автодор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что введенные санкции не помешают в срок и с опережением графика завершить строящиеся в Подмосковье дороги, а также начать новые масштабные проекты в регионе.