РИАМО - 24 мар. Введенные санкции не помешают в срок и с опережением графика завершить строящиеся в Подмосковье дороги, а также начать новые масштабные проекты в регионе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко проверили ход строительства участка федеральной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Павловском Посаде.

«В Подмосковье реализуются большие инфраструктурные проекты, в частности дороги. Все стройки, которые идут, вообще не обсуждаются. Они идут и с опережением», – сказал Воробьев.

Он отметил, что все запланированные и запроектированные дороги также будут реализованы, в тот числе концессионные проекты. Не является исключением и участок трассы М-12 Москва – Казань.

«Все это очень ждут жители. Качество сообщения, общественный транспорт, экономика, работа, предприятия – все завязано на дорогах. Это и большое количество отечественных материалов, и рабочие места. Все это сегодня реализуется», – заключил губернатор.

Участке трассы М-12 проходит от ЦКАД до А-108 «Московское большое кольцо» вблизи города Орехово-Зуево. По территории Московской области пройдет 78 км трассы М-12. Протяженность нулевого этапа трассы составит 65 км.

Запуск 6-полосной трассы позволит разгрузить Балашиху, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево, снизить количество транзитного транспорта на трассе М-7 «Волга». При этом планируется вдвое сократить время в пути от Павловского Посада до Железнодорожного.