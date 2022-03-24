РИАМО - 24 мар. Депутаты Мособлдумы приняли закон, который закрепляет перечень из 21 вида экономической и предпринимательской деятельности, направленной на импортозамещение в Подмосковье. Регион окажет поддержку данным отраслям, передает корреспондент РИАМО.

Согласно пояснительной записке, в этот перечень включен 21 вид деятельности в сфере обрабатывающего производства, сельского хозяйства, пищевой промышленности и производства лекарств. В их числе выращивание зерновых культур, семян, овощей, производство яиц, пищевых продуктов, одежды, компьютеров, электронных изделий и оборудования, лекарственных средств, медицинских инструментов, химических веществ, обработка древесины и другие.

Регион окажет поддержку производителям, занимающимся указанными видами деятельности. С помощью их продукции планируется преодолеть негативные последствия введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.

«В ближайшее время определим перечень льгот, которыми смогут воспользоваться производители», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Рассчитывать на поддержку могут организации и предприниматели, для которых один из указанных видов деятельности является основным. Конкретные меры поддержки будут определяться профильными центральными исполнительными органами государственной власти.