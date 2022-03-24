РИАМО - 24 мар. За прошедшие сутки в Московской области выявили 389 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число официально зарегистрированных случаев заболевания в регионе достигло 956 919, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки выздоровели 823 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. 17 человек скончались.

С начала пандемии в регионе смогли побороть болезнь 925 623 пациента, спасти не удалось 14 694 человека.

Недавно в больницах Московской области вернули к плановому режиму работы еще 600 коек, которые ранее были отведены для лечения пациентов с коронавирусом.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>