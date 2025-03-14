В Турции ввели средство оплаты TR QR специально для россиян

По ее словам, механизм оплаты похож на СБП: можно навести камеру в приложении на QR-код на чеке или терминале, выбрать карту и оплатить покупку. На этой неделе к TR QR уже подключился ряд российских банков, другие сделают это до конца марта. Оплатить можно не только покупки, но и баланс на телефоне-клиенте некоторых операторов.

В процессе платежа российские рубли автоматически и без комиссии конвертируются в турецкую лиру. Можно использовать карту «Мир», отключенные в России Visa и Mastercard. Лимит одной операции — от 10 до 350 тысяч рублей. В момент оплаты на телефоне должен работать интернет.

Ранее российские туристы использовали в Турции карты национальной платежной системы Troy, это аналог карты «Мир». Их также до сих пор можно использовать в любых торговых точках на территории страны.