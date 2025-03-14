«Лежал на самом верхнем этаже»: екатеринбуржцы 4 дня жили с трупом на лестнице

Жители дома в Екатеринбурге четыре дня не замечали труп на лестнице

Жильцы дома на Волгоградской улице, 31/4, в Екатеринбурге несколько дней жили с трупом на лестнице. Его никто не замечал, пока не появился запах, сообщает E1.ru .

Тело мужчины нашли 13 марта. Полиция и следователи начали проверку по данному факту.

«Он лежал на самом верхнем этаже, где никто не ходит, и уже начал разлагаться, появился запах», — поделился местный житель.

Он добавил, что она вид умершему лет 50–55, он был в верхней одежде, предварительно, это не местный. Крови около тела не было.

По его словам, после страшной находки жители вызвали полицию и следователей, в итоге тело забрали.