В театр по паспорту: как попасть в театры Москвы с 15 марта по новым правилам

В материале РИАМО рассказываем, как с 15 марта в Москве будут продавать билеты в театры и для чего это нужно.

Как будут продавать билеты в театры Москвы с 15 марта Фото - © М. Денисова. Mos.ru С 15 марта 2025 года почти все площадки, находящиеся в подчинении правительства Москвы, будут продавать именные билеты. Среди них «Современник», Театр на Таганке, культурный центр ЗИЛ, концертный зал «Зарядье», Московский театр юного зрителя и другие. Всего 63 театра и 36 концертных залов. Полный перечень можно посмотреть на сайте. Для покупки билета можно предоставить данные паспорта гражданина РФ или загранпаспорта. Также примут данные пенсионного удостоверения, студенческого билета, банковской карты, водительских прав, паспорт иностранного гражданина – всего 14 документов. На билете при этом будут указаны только фамилия, имя и отчество посетителя. Для покупки билета ребенку (до 14 лет) нужно будет предъявить свидетельство о рождении, карту москвича или загранпаспорт. Если пользователь добавил данные о ребенке и сведения о его документах в личный кабинет на mos.ru, то он может авторизоваться через Mos ID, и нужная информация подтянется в электронную форму автоматически. Важно помнить, что при оформлении нескольких билетов понадобится указать фамилию, имя, отчество и данные документа каждого посетителя.

Зачем нужна продажа именных билетов в театры Москвы Фото - © О. Сосницкого. Mos.ru Согласно приказу департамента культуры города Москвы от 21 ноября 2024 г. № 926/ОД «О реализации пилотного проекта, предусматривающего особенности посещения культурно-зрелищных мероприятий, проводимых в государственных учреждениях культуры города Москвы», с 15 марта покупать билеты в столичные театры и концертные залы будет можно, только используя данные из документа, удостоверяющего личность. Сделано это для того, чтобы продажа мест была комфортнее, зрители могли не переживать, что купили фальшивый билет. К тому же такие меры должны помочь искоренить спекуляцию. Впервые такой эксперимент провели в Большом театре. Также именные билеты продавали в театр Вахтангова на аншлаговые постановки. Билет, купленный по идентифицирующим личность документам, нельзя будет передать другим лицам без процедуры переоформления. Меры введены в качестве эксперимента, так как некоторые эксперты говорят о том, что такая продажа снизит количество продаваемых билетов – не все зрители готовы предоставлять свои персональные данные ради посещения спектакля. К тому же есть риск попасть на фишинговый сайт, например, и стать жертвой мошенников.

Где можно купить билеты в театры Москвы с 15 марта Фото - © Adobe Stock Купить билеты на мероприятия в Москве можно с помощью сервиса «Мосбилет», на «Яндекс.Афише» и у других официальных операторов, указанных на сайте. Купить билеты можно и на официальных сайтах театров и концертных площадок и лично в самих учреждениях культуры. Покупать билеты лучше на официальных площадках, чтобы не стать жертвой мошенников.

Нужно ли предъявлять документы при проходе на мероприятие Фото - © Сайт мэра Москвы При посещении мероприятия в Москве нужно будет предъявлять и оригинал документа, удостоверяющего личность. Но при этом это может быть любой документ из перечня, не обязательно тот, который использовался при покупке. Важно, чтобы все документы были на одного человека. Если посетитель приобрел билет через сервис «Мосбилет» с использованием Mos ID (стандартной или полной учетной записи портала mos.ru), он может предъявить QR-код цифрового билета в одном из городских мобильных приложений, таких как «Моя Москва», «Мой ID» или «Госуслуги Москвы». В этом случае документ при посещении показывать не нужно. На мероприятия лучше приходить заранее, за 30-40 минут, чтобы избежать очередей и не переживать, что опоздаете к началу спектакля.

Как купить билет в подарок Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори На сайтах театров, культурных площадок и билетных операторов можно оформить подарочные сертификаты. В таком случае получатель сможет выбрать спектакль или концерт, ввести свои персональные данные и пройти на мероприятие, подтвердив личность. Кроме того, билет можно переоформить на другого человека в любое время. Правила переоформления у каждой площадки свои, их нужно уточнять конкретно при приобретении.