Россиянам ответили, почему в стране ограничат кредиты на жилье

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал об ограничениях в выдаче ипотеки с 1 апреля. Такая инициатива введена из-за экономической и финансовой ситуации в России, сообщает АБН24 .

Эксперт отметил, что главной причиной введения таких мер является необходимость в сдерживании инфляции. Снижение кредитной активности в таком случае поспособствует стабилизации рынка.

«Избыток дешевых кредитов зачастую приводит к перегреву рынка, что, в свою очередь, может вызвать значительный рост цен на жилье. Это негативно сказывается на доступности жилья для граждан», — заявил Ракута.

Другой причиной является высокая закредитованность граждан страны и искажение кредитного плеча. Растущие ставки и высокие цены приводят к невозможности заемщиков оплачивать кредит. Соответственно растет количество просроченных платежей, что влияет на качество активов банков.

Ограничения должны снизить риски и для заемщиков, и для финансовых институтов. Также данная мера является частью стратегии по стабилизации экономики при санкциях. Перераспределение финансовых ресурсов в другие секторы экономики должно стимулировать рост других, более приоритетных направлений.

Брокер добавил, что ограничения могут быть временными и стать шагом к достижению финансовой стабильности.