Группа «М.Видео-Эльдорадо» получила дополнительный капитал от акционеров

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в I полугодии 2025-го привлекла инвестиции в размере 30 млрд рублей от своих акционеров с целью реализации новой стратегии развития на ближайшие 3 года, сообщает ТАСС .

Ретейлер уже получил первый платеж в размере 11,5 млрд рублей от новых инвесторов, однако имена последних пока не разглашаются.

Новая стратегия группы «М.Видео-Эльдорадо» предусматривает открытие новых магазинов в компактном формате и закрытие убыточных точек продаж. Планируется увеличение онлайн-продаж до 70% и расширение ассортимента товаров и услуг.

Ранее стало известно, что сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» вела переговоры о продаже компании. Сумма потенциальной сделки оценивалась в 300 млрд рублей.