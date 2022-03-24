РИАМО - 24 мар. В РФ за прошедшие сутки выявили 25 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных в стране случаев инфицирования достигло 17 690 008, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки госпитализация потребовалась 4540 пациентам. Это на 11% меньше, чем днем ранее, когда в медучреждения РФ доставили 5109 человек.

Российским врачам удалось вылечить еще 66 476 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии инфекцию побороли 16 483 898 человек.

За прошедшие сутки умерли 418 Covid-пациентов. Жертвами пандемии стали уже 366 220 россиян.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране стабилизируется. Однако не стоит пренебрегать защитой своего организма. Прививки от инфекции по-прежнему можно поставить бесплатно во всех регионах РФ.

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