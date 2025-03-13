Долголеты Дзержинского собрали очередную партию «сухого душа» для бойцов СВО

Третий год подряд дзержинские участники регионального проекта «Активное долголетие» дважды в неделю собираются в ДК «Вертикаль», чтобы своими руками подготовить самое нужное для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Накануне в ДК собирали «сухой душ» — средство личной гигиены для бойцов, находящихся в полевых условиях, где нет доступа к воде и возможности помыться. Упаковка состоит из пенной губки и полотенца. Губку волонтеры пропитывают специальным средством, которое при контакте с водой образует пену. Этой губкой обтирают тело, тем самым очищая его. Смывать пену не нужно — достаточно протереть кожу одноразовым полотенцем, которое волонтеры тоже кладут в упаковку «сухого душа».

«Нашу работы мы ведем с ноября 2022 года. Сегодня делаем „сухой душ“, в каждой коробке по 100 штук», — сказала одна из участников проекта «Активное долголетние» Раиса.

Важность работы волонтеров понимают сотрудники ДК «Вертикаль». Поэтому они не просто предоставляют помещение дзержинским активистам, но и стараются помочь: нарезать материал и напечатать инструкции, упаковать готовые изделия, напоить мастериц горячим чаем.

«Радостно, что так много у нас неравнодушных жителей. Важно для наших ребят, что о них заботятся: дети делают рисунки и пишут письма, взрослые делают „сухой душ“ и плетут сети», — говорит художественный руководитель ДК «Вертикаль» Олеся Вильмова.

Представители «Активного долголетия» сотрудничают с волонтерскими организациями, которые отправляют гуманитарную помощь на передовую. Уже несколько лет передают собранные коробки с «сухим душем» активистам добровольной организации «Огонь добра», которая работает в Николо-Угрешском монастыре по благословении наместника обители епископа Егорьевского Мефодия. Отправляют гуманитарную помощь в военные госпитали. В этом неравнодушным жительницам помогает старший священник Храма Дмитрия Донского иерей Игорь Маркевич.

Каждый из волонтеров работает с любовью, зная, что кому-то из наших защитников «сухой душ» очень пригодится. Присоединиться к участникам «Активного долголетия» может каждый желающий и внести свой вклад в доброе дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.