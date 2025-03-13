Володин предложил ужесточить законодательство в отношении иноагентов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале , что парламентарии подготовили три законодательных инициативы. Они позволят улучшить механизм контроля за действиями иностранных агентов, если будут приняты.

Новые причины, за которые можно получить статус

Согласно первой законодательной инициативе, предлагается присваивать статус иноагента в том числе людям, помогающим выполнять решения иностранных организаций, с которыми не сотрудничает РФ. Например, Международному уголовному суду.

Статус иноагента предлагают выдавать тем, кто помогает зарубежным органам власти вести деятельность против РФ и ее безопасности. Например, вовлекают людей в сбор информации о военно-технической сфере страны, которые могут быть использованы против государства.

Суд без участия

Для иностранных агентов и тех, кто покинул Россию, за совершение противоправных действий предлагается проводить судебное разбирательство. Присутствовать подсудимому на нем при этом необязательно.

Такое нововведение затронет людей, которые публично призывали к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной ценности, беспорядкам, войне. Еще оно коснется людей, распространяющих недостоверную информацию о ВС РФ, повреждавших или уничтожавших памятники, захоронения. Также это не обойдет и людей, замеченных в реабилитации нацизма.

Уголовная ответственность и конфискация имущества

В рамках третьей инициативы предлагают сажать в тюрьму на срок до пяти лет или конфисковать имущество за дискредитацию ВС РФ, призывы принять санкции в отношении России. Предлагается отправлять в тюрьму на семь лет с конфискацией имущества за работу на организации и содействие им, если в этих организациях не участвует Россия.