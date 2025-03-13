Администрация Фрязина решает проблему теплопотерь в доме на ул Горького

Первый замглавы городского округа Фрязино Сергей Горячев в рамках срочной выездной администрации проверил состояние инженерных систем дома № 14 по улице Горького. Поводом для оперативного совещания с ответственными коммунальными службами послужили обращения граждан по пониженной температуре горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители дома отметили, что горячее водоснабжение не соответствует нормативным требованиям, что создает значительные неудобства в повседневной жизни. Сергей Горячев подробно разъяснил, что администрация города в курсе сложившейся ситуации и уже ведет работу с ресурсоснабжающими организациями для выявления причины теплопотери. Силами управляющей организации ООО «Жилсервис Фрязино» и АО «Теплосеть Фрязино» уже проведены ремонтные работы, параметры температуры воды стали выравниваться, сейчас управляющая организация со своей стороны проводит работы на теплообменниках. Первый заместитель главы подчеркнул, что вопрос находится на особом контроле, и пообещал, что все замечания жителей будут тщательно проанализированы.

В ходе встречи обсуждались возможные технические решения, включая модернизацию оборудования и оптимизацию работы тепловых сетей. Также Сергей Горячев обратил внимание управляющей организации на ненадлежащее содержание подвального помещения дома: есть нарушения правил пожарной безопасности, видны следы подтопления.

Главная задача коммунальных служб — обеспечить соблюдение всех нормативов и оперативно реагировать на возникающие проблемы. В ближайшее время будет проведена дополнительная проверка.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.