Смотр коммунальной техники пройдет в Долгопрудном 14 марта

16 марта будет отмечаться День работников ЖКХ — профессиональный праздник сотрудников сферы жилищно-коммунальных хозяйства и бытового обслуживания. В преддверии этого праздника, 14 марта, в 9:00 на базе МУП «Инженерные сети г. Долгопрудный» (Лихачевский пр-д, 11) пройдет смотр коммунальной техники, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сфера ЖКХ сегодня — одна из самых важных областей экономики. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надежности этой службы, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей, которые трудятся порой в нелегких условиях.

Жители города смогут прийти сюда и увидеть передвижные аварийные мастерские, самосвалы, экскаватор, погрузчик, генератор, другую коммунальную технику — всего порядка 10 единиц. Можно будет не только узнать, как работают эти машины, но и сделать фото.

Кроме того, в округе пройдут разнообразные мероприятия. Так, 13 марта, в 16:00, в «Театре город» состоится награждение лучших сотрудников отрасли и праздничный концерт.

Студенты «Физтех-колледжа» посетят с экскурсией КНС «Котово», где смогут ознакомиться с работой важнейшего объекта городской инфраструктуры 14 марта, в 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.