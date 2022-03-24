РИАМО - 24 мар. Специалисты горячей линии управления Роспотребнадзора по Москве перешли на круглосуточный режим работы. Консультации получают свыше 300 человек в сутки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках программы мероприятий по совершенствованию системы защиты прав потребителей, утвержденной распоряжением Сергея Собянина, при содействии департамента информационных технологий Москвы горячая линия столичного управления Роспотребнадзора начала работать с использованием многоканальной телефонии», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, москвичи и гости города смогут в любое время получать подробные консультации по вопросам защиты прав потребителей. В случае возникновения вопросов на горячую линию можно обратиться по телефону: 8 (495) 687-36-60.​

Потребители чаще всего задают вопросы о возврате товаров, купленных в интернете, денег за турпутевки, а также о навязывании платных медуслуг.