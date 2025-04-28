Красногорск присоединился к ежегодному Всероссийскому субботнику, объединившему почти 18 тысяч человек в стремлении сделать городской округ Красногорск еще комфортнее и привлекательнее. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Двенадцать основных площадок во дворах, парках, лесах, общественных пространствах и мемориальных местах, свыше 8 тысяч мешков мусора и более тысячи высаженных деревьев и кустарников — итог поистине сплоченного труда наших неравнодушных жителей. На центральной площадке на улице Спасской в Павшинской пойме привели в порядок пустырь на дворовой территории, высадили саженцы, и в дальнейшем планируем благоустроить эту локацию, сделав ее еще одним местом притяжения. Свою лепту внесли сегодня представители социальной сферы, наши предприятия, организации и предпринимательское сообщество, где каждый на своих местах продемонстрировал вовлеченность и самоотдачу.

«Благодарю всех за этот созидательный и благой труд! И наша задача по итогам месячника чистоты и благоустройства, а также в преддверии 80-летия Великой Победы и начала летнего сезона — в полной мере завершить ту масштабную работу, которая будет определять облик Красногорска, его уют и красоту», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.