Переходит к рецессии: что происходит с гражданской промышленностью в РФ?

По мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), динамика гражданского производства в России переходит к рецессии. Позитивные результаты можно увидеть, если рассматривать динамику без секторов с доминирующим присутствием ВПК, сообщает «Коммерсант» .

В первом квартале выпуск гражданской продукции снижался на 0,8% в месяц и достиг наименьших значений с апреля 2023 года. В годовом выражении в марте этого года промышленность показала рост на 0,8%, а на производствах без секторов с присутствием ОПК выпуск снизился на 1,6%.

С другой стороны, по мнению аналитиков, результаты производства в I квартале выглядит неутешительными. В ЦМАКП заявили, что в промышленности наблюдается стагнация.

«Выпуск после увеличения в конце 2024 года в январе резко скорректировался до уровня середины прошлого года и стабилизировался», — говорится в материале.

Ранее ЦМАКП изменил оценку косвенного социального эффекта от структурного компонента инфляции по корзине потребления малообеспеченных. Выяснилось, что инфляция для бедных людей ускоряется быстрее, чем общая.