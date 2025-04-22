ЦМАКП: инфляция для бедных растет быстрее, чем общая по России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) изменил оценку «косвенного социального эффекта от структурного компонента инфляции по корзине потребления малообеспеченных». Выяснилось, что инфляция для бедных людей ускоряется быстрее, чем общая, сообщает « Коммерсант ».

В корзину для малообеспеченных входит наименьший по размеру набор продуктов питания. В нем нет животного масла, некоторых товаров, а также алкоголя. Зато в такой корзине есть моющие средства, лекарства, оплата услуг ЖКХ, транспорта.

Общая инфляция по итогам марта составила более 10% в годовом измерении. При этом «инфляция для бедных» достигла 17%. Это произошло из-за роста цен на продукты, которые приобретает население с низкими доходами.

Ранее Минэкономразвития РФ увеличило официальный прогноз инфляции в России в 2025 году до 7,6%.