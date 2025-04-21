Минэкономразвития увеличило прогноз инфляции в РФ в 2025 году до 7,6%

Минэкономразвития РФ увеличило прогноз инфляции в РФ на 2025 год до 7,6% с 4,5%. При этом до сих пор ожидается, что в 2026 году она замедлится до 4% и сохранится на соответствующем уровне в 2027-2028 годах, сообщает РИА Новости .

Минэкономразвития подало в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2026 год, а также на плановый период 2027-2028 годов.

В 2025 году инфляция в конце года оценивается на уровне 7,6%. В 2026 году ее уровень замедлится до 4% и будет оставаться на том же уровне до 2027-2028 годов.

В 2024 году официальная инфляция в России составила 9,5%.

Ранее главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова порекомендовала инвестировать средства в инструменты, которые помогают сохранять деньги в условиях инфляции. Речь идет, например, об облигациях, банковском вкладе, криптовалютах и акциях.