Россиянам назвали финансовые инструменты, позволяющие обогнать инфляцию

Инфляция — серьезная проблема для россиян, но существуют специальные финансовые инструменты, которые помогут ее обогнать. Даже 100 рублей можно вложить с пользой, если грамотно управлять деньгами, сообщила РИАМО финансовый консультант — главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

«Доход не имеет значения. Даже 100 рублей можно вложить с пользой, если грамотно управлять финансами. Главное — заставить любые деньги работать: хоть 100 рублей, хоть 100 000 рублей», — отметила финансовый эксперт.

Важно научиться управлять своими средствами: внимательно отслеживать доходы и расходы, искать способы разумной экономии. Например, использовать карты с кешбэком, планировать покупки заранее, сравнивать цены, покупать через интернет, если это выгоднее, не бояться задавать себе вопрос: «Как я могу купить это дешевле?». Такой подход позволяет высвободить часть средств даже в условиях растущей инфляции.

Финансовые инструменты, которые помогают обгонять инфляцию

Банковский вклад. Консервативный, но доступный каждому инструмент. Его доходность может частично покрыть инфляцию.

Облигации. Отличная альтернатива вкладам. Они гибче, доходнее и при использовании индивидуального инвестиционного счета (ИИС) дают возможность получить налоговый вычет 13% от вложенной суммы.

Акции. Рискованные, но эффективные на длинных горизонтах — 5–10 лет. За это время они не только покрывают инфляцию, но и приносят прибыль.

Криптовалюта, золото, недвижимость. Это вечные активы. Их покупают не для того, чтобы продать завтра, а для сохранения капитала в течение 10 лет и более.

Мифы, препятствующие сохранению денег

По словам Волковой, существуют и мифы, которые мешают сохранить и приумножить деньги. Самый разрушительный — это убеждение, что инфляция все равно все «съест», и поэтому нет никакого смысла сберегать деньги. На первый взгляд, это звучит логично, особенно если человек не вдается в детали. Но на самом деле именно такое мышление — главный враг формирования капитала.

«Из-за этой установки люди начинают жить исключительно сегодняшним днем, тратят все до последней копейки, не задумываясь о будущем, и тем самым лишают себя финансовой стабильности в перспективе», — заявила Волкова.

Второе распространенное заблуждение — это вера в то, что из маленьких сумм никогда не вырастет что-то значимое. Люди думают: «Ну что с этих копеек взять?» и откладывать даже не начинают.

«Но правда в том, что неважно, с какой суммы ты начинаешь. Самое главное — это выработать привычку управлять своими деньгами, откладывать регулярно, даже если это небольшие суммы. Постепенность, системность и дисциплина со временем приводят к накоплению, особенно если параллельно использовать правильные финансовые инструменты», — заключила эксперт.